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15 تشرين الأول 2022 - 11:18
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: كما خرجنا من 13 تشرين العسكري بكرامتنا وعاد العماد عون اقوى الى لبنان سوف نخرج من 13 تشرين الاقتصادية بنضافتنا ويعود العماد عون اقوى الى الرابية

باسيل في ذكرى 13 تشرين: كما خرجنا من 13 تشرين العسكري بكرامتنا وعاد العماد عون اقوى الى لبنان سوف نخرج من 13 تشرين الاقتصادية بنضافتنا ويعود العماد عون اقوى الى الرابية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشرين,ذكرى,باسيل,
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: كما خرجنا من 13 تشرين العسكري بكرامتنا وعاد العماد عون اقوى الى لبنان سوف نخرج من 13 تشرين الاقتصادية بنضافتنا ويعود العماد عون اقوى الى الرابية
Lebanon News
 
 
 
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