آخر الأخبار
15 تشرين الأول 2022 - 11:43
Back

باسيل في ذكرى 13 تشرين: حاكم المصرف المركزي "لصّ دوليّ" مُلاحق من 7 دول في العالم وفار من العدالة وهو من يتحكّم بسعر العملة الوطنية وهو مسؤول عن احتياطي الذهب

باسيل في ذكرى 13 تشرين: حاكم المصرف المركزي "لصّ دوليّ" مُلاحق من 7 دول في العالم وفار من العدالة وهو من يتحكّم بسعر العملة الوطنية وهو مسؤول عن احتياطي الذهب Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشرين,ذكرى,باسيل,
episodes
باسيل في ذكرى 13 تشرين: حاكم المصرف المركزي &quot;لصّ دوليّ&quot; مُلاحق من 7 دول في العالم وفار من العدالة وهو من يتحكّم بسعر العملة الوطنية وهو مسؤول عن احتياطي الذهب
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً