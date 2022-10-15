باسيل في ذكرى 13 تشرين: حاكم المصرف المركزي "لصّ دوليّ" مُلاحق من 7 دول في العالم وفار من العدالة وهو من يتحكّم بسعر العملة الوطنية وهو مسؤول عن احتياطي الذهب