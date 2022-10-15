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15 تشرين الأول 2022 - 11:46
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: انجاز النفط والغاز هو للبنانيين على إسمنا كِلفته 14 سنة من العمل الى ان خلقنا قطاع البترول بلبنان بقوانينه ومراسيمه وهيئته ومسوحاته وتلزيماته وعقوده وخططه الحالية والمستقبلية

باسيل في ذكرى 13 تشرين: انجاز النفط والغاز هو للبنانيين على إسمنا كِلفته 14 سنة من العمل الى ان خلقنا قطاع البترول بلبنان بقوانينه ومراسيمه وهيئته ومسوحاته وتلزيماته وعقوده وخططه الحالية والمستقبلية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشرين,ذكرى,باسيل,
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: انجاز النفط والغاز هو للبنانيين على إسمنا كِلفته 14 سنة من العمل الى ان خلقنا قطاع البترول بلبنان بقوانينه ومراسيمه وهيئته ومسوحاته وتلزيماته وعقوده وخططه الحالية والمستقبلية
Lebanon News
 
 
 
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