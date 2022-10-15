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15 تشرين الأول 2022 - 11:46
15/10/2022 11:46:56
باسيل في ذكرى 13 تشرين: انجاز النفط والغاز هو للبنانيين على إسمنا كِلفته 14 سنة من العمل الى ان خلقنا قطاع البترول بلبنان بقوانينه ومراسيمه وهيئته ومسوحاته وتلزيماته وعقوده وخططه الحالية والمستقبلية
باسيل في ذكرى 13 تشرين: انجاز النفط والغاز هو للبنانيين على إسمنا كِلفته 14 سنة من العمل الى ان خلقنا قطاع البترول بلبنان بقوانينه ومراسيمه وهيئته ومسوحاته وتلزيماته وعقوده وخططه الحالية والمستقبلية
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LBCI News Lebanon
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