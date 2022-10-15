باسيل في ذكرى 13 تشرين: إذا كان ممنوع على اللبنانيين ان يحتفلوا بإنجاز الحدود والغاز لأننا "لسنا من وضَعنا الغاز في البحر" فإذاً ممنوع ايضًا الاحتفال بمشروع مائي من حفر بئر أو سدّ لأن المياه من السماء