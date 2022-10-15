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15 تشرين الأول 2022 - 11:50
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: إذا كان ممنوع على اللبنانيين ان يحتفلوا بإنجاز الحدود والغاز لأننا "لسنا من وضَعنا الغاز في البحر" فإذاً ممنوع ايضًا الاحتفال بمشروع مائي من حفر بئر أو سدّ لأن المياه من السماء

باسيل في ذكرى 13 تشرين: إذا كان ممنوع على اللبنانيين ان يحتفلوا بإنجاز الحدود والغاز لأننا "لسنا من وضَعنا الغاز في البحر" فإذاً ممنوع ايضًا الاحتفال بمشروع مائي من حفر بئر أو سدّ لأن المياه من السماء Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشرين,ذكرى,باسيل,
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: إذا كان ممنوع على اللبنانيين ان يحتفلوا بإنجاز الحدود والغاز لأننا &quot;لسنا من وضَعنا الغاز في البحر&quot; فإذاً ممنوع ايضًا الاحتفال بمشروع مائي من حفر بئر أو سدّ لأن المياه من السماء
Lebanon News
 
 
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