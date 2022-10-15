آخر الأخبار
15 تشرين الأول 2022 - 11:53
15/10/2022 11:53:38
باسيل في ذكرى 13 تشرين: استلمنا الغاز من الصفر وبنيناه "صحّ" امّا الكهرباء فاستلمناها "خربانة"
باسيل في ذكرى 13 تشرين: استلمنا الغاز من الصفر وبنيناه "صحّ" امّا الكهرباء فاستلمناها "خربانة"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشرين,ذكرى,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً