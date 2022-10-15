باسيل في ذكرى 13 تشرين: عندما ثبّت نصرالله المعادلة بقوّة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها قاموا بتخويفه من اندلاع حرب واتهموه بالتسبّب فيها ونحن قلنا لا تخافوا ما من حرب