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15 تشرين الأول 2022 - 11:58
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: عندما ثبّت نصرالله المعادلة بقوّة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها قاموا بتخويفه من اندلاع حرب واتهموه بالتسبّب فيها ونحن قلنا لا تخافوا ما من حرب

باسيل في ذكرى 13 تشرين: عندما ثبّت نصرالله المعادلة بقوّة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها قاموا بتخويفه من اندلاع حرب واتهموه بالتسبّب فيها ونحن قلنا لا تخافوا ما من حرب Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشرين,ذكرى,باسيل,
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: عندما ثبّت نصرالله المعادلة بقوّة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها قاموا بتخويفه من اندلاع حرب واتهموه بالتسبّب فيها ونحن قلنا لا تخافوا ما من حرب
Lebanon News
 
 
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