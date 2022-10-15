آخر الأخبار
15 تشرين الأول 2022 - 11:58
15/10/2022 11:58:21
باسيل في ذكرى 13 تشرين: عندما ثبّت نصرالله المعادلة بقوّة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها قاموا بتخويفه من اندلاع حرب واتهموه بالتسبّب فيها ونحن قلنا لا تخافوا ما من حرب
باسيل في ذكرى 13 تشرين: عندما ثبّت نصرالله المعادلة بقوّة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها قاموا بتخويفه من اندلاع حرب واتهموه بالتسبّب فيها ونحن قلنا لا تخافوا ما من حرب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشرين,ذكرى,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً