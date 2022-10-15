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15 تشرين الأول 2022 - 12:02
15/10/2022 12:02:17
باسيل في ذكرى 13 تشرين: ترسيم الحدود ومن بعده التنقيب والتقييم والانتاج مسار يفرض علينا العجلة بالاصلاحات والا نستغني عنها لذا نريد بيئة قضائية واستثمارية نظيفة عندما نصبح من البلدان النفطية بالعالم الثالث
باسيل في ذكرى 13 تشرين: ترسيم الحدود ومن بعده التنقيب والتقييم والانتاج مسار يفرض علينا العجلة بالاصلاحات والا نستغني عنها لذا نريد بيئة قضائية واستثمارية نظيفة عندما نصبح من البلدان النفطية بالعالم الثالث
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LBCI News Lebanon
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