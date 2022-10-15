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15 تشرين الأول 2022 - 12:03
15/10/2022 12:03:42
باسيل في ذكرى 13 تشرين: أوقفوا اللعب وألّفوا حكومة بلا تضييع وقت والحكومة "بتنعمل بنهار واحد اعملوها وبلا رهانات خاطئة"
باسيل في ذكرى 13 تشرين: أوقفوا اللعب وألّفوا حكومة بلا تضييع وقت والحكومة "بتنعمل بنهار واحد اعملوها وبلا رهانات خاطئة"
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LBCI News Lebanon
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