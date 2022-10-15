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15 تشرين الأول 2022 - 12:03
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: أوقفوا اللعب وألّفوا حكومة بلا تضييع وقت والحكومة "بتنعمل بنهار واحد اعملوها وبلا رهانات خاطئة"

باسيل في ذكرى 13 تشرين: أوقفوا اللعب وألّفوا حكومة بلا تضييع وقت والحكومة "بتنعمل بنهار واحد اعملوها وبلا رهانات خاطئة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشرين,ذكرى,باسيل,
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: أوقفوا اللعب وألّفوا حكومة بلا تضييع وقت والحكومة &quot;بتنعمل بنهار واحد اعملوها وبلا رهانات خاطئة&quot;
Lebanon News
 
 
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