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16 تشرين الأول 2022 - 01:35
16/10/2022 01:35:55
مريض بحاجة ماسة جداً لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى مار يوسف - الدورة جراء تعرضه لنزيف حاد.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقمين التاليين: 78842255 أو 76332921
مريض بحاجة ماسة جداً لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى مار يوسف - الدورة جراء تعرضه لنزيف حاد.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقمين التاليين: 78842255 أو 76332921
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LBCI News Lebanon
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