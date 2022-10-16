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16 تشرين الأول 2022 - 01:35
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مريض بحاجة ماسة جداً لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى مار يوسف - الدورة جراء تعرضه لنزيف حاد.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقمين التاليين: 78842255 أو 76332921

مريض بحاجة ماسة جداً لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى مار يوسف - الدورة جراء تعرضه لنزيف حاد.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقمين التاليين: 78842255 أو 76332921 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدات,جداً,ماسة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسة جداً لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى مار يوسف - الدورة جراء تعرضه لنزيف حاد.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقمين التاليين: 78842255 أو 76332921
Lebanon News
 
 
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