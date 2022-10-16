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16 تشرين الأول 2022 - 12:31
16/10/2022 12:31:47
مريض في مستشفى رسول الاعظم بحاجة ماسة إلى 6 وحدات دم من فئة O+ و40 بلاكيت دم من أي فئة.... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03-358109
مريض في مستشفى رسول الاعظم بحاجة ماسة إلى 6 وحدات دم من فئة O+ و40 بلاكيت دم من أي فئة.... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03-358109
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LBCI News Lebanon
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