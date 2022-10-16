آخر الأخبار
16 تشرين الأول 2022 - 12:31
Back

مريض في مستشفى رسول الاعظم بحاجة ماسة إلى 6 وحدات دم من فئة O+ و40 بلاكيت دم من أي فئة.... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03-358109

مريض في مستشفى رسول الاعظم بحاجة ماسة إلى 6 وحدات دم من فئة O+ و40 بلاكيت دم من أي فئة.... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03-358109 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاعظم,رسول,مستشفى,مريض,
episodes
مريض في مستشفى رسول الاعظم بحاجة ماسة إلى 6 وحدات دم من فئة O+ و40 بلاكيت دم من أي فئة.... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03-358109
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً