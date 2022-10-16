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16 تشرين الأول 2022 - 12:51
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مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76-481832

مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76-481832 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,الجعيتاوي,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76-481832
Lebanon News
 
 
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