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16 تشرين الأول 2022 - 12:51
16/10/2022 12:51:09
مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76-481832
مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76-481832
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LBCI News Lebanon
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