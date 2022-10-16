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16 تشرين الأول 2022 - 14:31
16/10/2022 14:31:04
حجار لـ "صوت الناس": انا وزير تكنوقراط ومن حصة رئيس الجمهورية وباسيل لم يتدخل او يطلب مني اي طلب بوزارتي او بالسياسة ولا اسمح لأي من المنظمات ان يقولوا عني فاسدا
حجار لـ "صوت الناس": انا وزير تكنوقراط ومن حصة رئيس الجمهورية وباسيل لم يتدخل او يطلب مني اي طلب بوزارتي او بالسياسة ولا اسمح لأي من المنظمات ان يقولوا عني فاسدا
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