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16 تشرين الأول 2022 - 14:31
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حجار لـ "صوت الناس": انا وزير تكنوقراط ومن حصة رئيس الجمهورية وباسيل لم يتدخل او يطلب مني اي طلب بوزارتي او بالسياسة ولا اسمح لأي من المنظمات ان يقولوا عني فاسدا

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حجار لـ &quot;صوت الناس&quot;: انا وزير تكنوقراط ومن حصة رئيس الجمهورية وباسيل لم يتدخل او يطلب مني اي طلب بوزارتي او بالسياسة ولا اسمح لأي من المنظمات ان يقولوا عني فاسدا
Lebanon News
 
 
 
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