حجار لـ "صوت الناس": انا وزير تكنوقراط ومن حصة رئيس الجمهورية وباسيل لم يتدخل او يطلب مني اي طلب بوزارتي او بالسياسة ولا اسمح لأي من المنظمات ان يقولوا عني فاسدا