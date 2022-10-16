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16 تشرين الأول 2022 - 14:43
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حجار لـ "صوت الناس": المنظمات الانسانية تقول ان السياسيين فاسدين ومن بيته من زجاج عليه الا يرشق الناس بالحجارة

حجار لـ "صوت الناس": المنظمات الانسانية تقول ان السياسيين فاسدين ومن بيته من زجاج عليه الا يرشق الناس بالحجارة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,حجار,
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حجار لـ &quot;صوت الناس&quot;: المنظمات الانسانية تقول ان السياسيين فاسدين ومن بيته من زجاج عليه الا يرشق الناس بالحجارة
Lebanon News
 
 
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