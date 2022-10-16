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16 تشرين الأول 2022 - 14:45
16/10/2022 14:45:48
حجار لـ "صوت الناس": بيننا وبين مفوضية اللاجئين هناك شد حبال وهناك 15 نقطة ننتظر جوابا عليها ولا يمكن للمفوضية أن تعمل في خدمة النازحين على حساب اللبنانيين
حجار لـ "صوت الناس": بيننا وبين مفوضية اللاجئين هناك شد حبال وهناك 15 نقطة ننتظر جوابا عليها ولا يمكن للمفوضية أن تعمل في خدمة النازحين على حساب اللبنانيين
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