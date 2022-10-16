حجار لـ "صوت الناس": بيننا وبين مفوضية اللاجئين هناك شد حبال وهناك 15 نقطة ننتظر جوابا عليها ولا يمكن للمفوضية أن تعمل في خدمة النازحين على حساب اللبنانيين