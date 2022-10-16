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16 تشرين الأول 2022 - 14:51
16/10/2022 14:51:34
حجار لـ "صوت الناس": طوعا كدولة لبنانية اتخذنا قرارا باحترام كل الابعاد ولم نتصرف الا بإخلاقية تجاه عودة النازحين
حجار لـ "صوت الناس": طوعا كدولة لبنانية اتخذنا قرارا باحترام كل الابعاد ولم نتصرف الا بإخلاقية تجاه عودة النازحين
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