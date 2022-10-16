حجار لـ "صوت الناس": الكوليرا اليوم تهدد المخيمات السورية والشعب اللبناني وكان من المفروض على اليونسيف ان تساهم في تأمين المياه وافراغ الجور الصحية والمفوضية برفع النفايات من المخيمات ولكن تقاعستا عن المسؤوليات لأشهر