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16 تشرين الأول 2022 - 14:52
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حجار لـ "صوت الناس": الكوليرا اليوم تهدد المخيمات السورية والشعب اللبناني وكان من المفروض على اليونسيف ان تساهم في تأمين المياه وافراغ الجور الصحية والمفوضية برفع النفايات من المخيمات ولكن تقاعستا عن المسؤوليات لأشهر

حجار لـ "صوت الناس": الكوليرا اليوم تهدد المخيمات السورية والشعب اللبناني وكان من المفروض على اليونسيف ان تساهم في تأمين المياه وافراغ الجور الصحية والمفوضية برفع النفايات من المخيمات ولكن تقاعستا عن المسؤوليات لأشهر Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,حجار,
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حجار لـ &quot;صوت الناس&quot;: الكوليرا اليوم تهدد المخيمات السورية والشعب اللبناني وكان من المفروض على اليونسيف ان تساهم في تأمين المياه وافراغ الجور الصحية والمفوضية برفع النفايات من المخيمات ولكن تقاعستا عن المسؤوليات لأشهر
Lebanon News
 
 
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