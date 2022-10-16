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16 تشرين الأول 2022 - 14:52
16/10/2022 14:52:01
حجار لـ "صوت الناس": الكوليرا اليوم تهدد المخيمات السورية والشعب اللبناني وكان من المفروض على اليونسيف ان تساهم في تأمين المياه وافراغ الجور الصحية والمفوضية برفع النفايات من المخيمات ولكن تقاعستا عن المسؤوليات لأشهر
حجار لـ "صوت الناس": الكوليرا اليوم تهدد المخيمات السورية والشعب اللبناني وكان من المفروض على اليونسيف ان تساهم في تأمين المياه وافراغ الجور الصحية والمفوضية برفع النفايات من المخيمات ولكن تقاعستا عن المسؤوليات لأشهر
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