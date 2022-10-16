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16 تشرين الأول 2022 - 14:58
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حجار لـ "صوت الناس": بسبب التقاعس بالمسؤوليات اليوم لا مياه بالمخيمات الا القليل والجور الصحية تفيض والنفايات بالمخيمات بكثافة

حجار لـ "صوت الناس": بسبب التقاعس بالمسؤوليات اليوم لا مياه بالمخيمات الا القليل والجور الصحية تفيض والنفايات بالمخيمات بكثافة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,حجار,
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حجار لـ &quot;صوت الناس&quot;: بسبب التقاعس بالمسؤوليات اليوم لا مياه بالمخيمات الا القليل والجور الصحية تفيض والنفايات بالمخيمات بكثافة
Lebanon News
 
 
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