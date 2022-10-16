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16 تشرين الأول 2022 - 15:01
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حجار لـ "صوت الناس": بنفس القسطل في المخيمات تصل مياه الشرب ومياه المجارير والأولاد يشربون منها ونطلب من منظمة العفو الدولية ان تزور المخيمات حيث الاولاد يعملون وهم تحت الـ10 سنوات

حجار لـ "صوت الناس": بنفس القسطل في المخيمات تصل مياه الشرب ومياه المجارير والأولاد يشربون منها ونطلب من منظمة العفو الدولية ان تزور المخيمات حيث الاولاد يعملون وهم تحت الـ10 سنوات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,حجار,
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حجار لـ &quot;صوت الناس&quot;: بنفس القسطل في المخيمات تصل مياه الشرب ومياه المجارير والأولاد يشربون منها ونطلب من منظمة العفو الدولية ان تزور المخيمات حيث الاولاد يعملون وهم تحت الـ10 سنوات
Lebanon News
 
 
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