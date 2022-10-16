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16 تشرين الأول 2022 - 15:01
16/10/2022 15:01:57
حجار لـ "صوت الناس": بنفس القسطل في المخيمات تصل مياه الشرب ومياه المجارير والأولاد يشربون منها ونطلب من منظمة العفو الدولية ان تزور المخيمات حيث الاولاد يعملون وهم تحت الـ10 سنوات
حجار لـ "صوت الناس": بنفس القسطل في المخيمات تصل مياه الشرب ومياه المجارير والأولاد يشربون منها ونطلب من منظمة العفو الدولية ان تزور المخيمات حيث الاولاد يعملون وهم تحت الـ10 سنوات
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LBCI News Lebanon
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