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16 تشرين الأول 2022 - 15:02
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حجار لـ "صوت الناس": عندما قلنا في بروكسيل ان السوريين سيصلون اليهم ابتسموا ونحن لا نعرف من القوارب الا التي لا تنجح بالوصول ونحن لا نلعب مع المجتمع الدولي هذه اللعبة ولا اموال لدينا لحماية امن مليوني سوري في لبنان

حجار لـ "صوت الناس": عندما قلنا في بروكسيل ان السوريين سيصلون اليهم ابتسموا ونحن لا نعرف من القوارب الا التي لا تنجح بالوصول ونحن لا نلعب مع المجتمع الدولي هذه اللعبة ولا اموال لدينا لحماية امن مليوني سوري في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,حجار,
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حجار لـ &quot;صوت الناس&quot;: عندما قلنا في بروكسيل ان السوريين سيصلون اليهم ابتسموا ونحن لا نعرف من القوارب الا التي لا تنجح بالوصول ونحن لا نلعب مع المجتمع الدولي هذه اللعبة ولا اموال لدينا لحماية امن مليوني سوري في لبنان
Lebanon News
 
 
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