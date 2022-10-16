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16 تشرين الأول 2022 - 15:30
16/10/2022 15:30:30
حجار لـ "صوت الناس": هناك عائلات مستفيدة من برنامج الاكثر فقرا عملت على الاستفادة من مشاريع اخرى فقمنا بإيقاف الاثنين لتنظيف الملفات وهناك 37 الف عائلة تمت زيارتها وأعد الجميع ان تنتهي الجردة قبل 15 تشرين الثاني
حجار لـ "صوت الناس": هناك عائلات مستفيدة من برنامج الاكثر فقرا عملت على الاستفادة من مشاريع اخرى فقمنا بإيقاف الاثنين لتنظيف الملفات وهناك 37 الف عائلة تمت زيارتها وأعد الجميع ان تنتهي الجردة قبل 15 تشرين الثاني
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LBCI News Lebanon
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