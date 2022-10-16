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16 تشرين الأول 2022 - 15:45
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النائب غسان سكاف لـ "صوت الناس": ترسيم الحدود البحرية يمكن ان نسميه اتفاق سلام اقتصادي بحري غير مباشر بين لبنان واسرائيل وهذا الاتفاق الحدودي امّن حقوقاً للبنان وأمّن حقوقاً لاسرائيل والامر ليس خيانة عظمى

النائب غسان سكاف لـ "صوت الناس": ترسيم الحدود البحرية يمكن ان نسميه اتفاق سلام اقتصادي بحري غير مباشر بين لبنان واسرائيل وهذا الاتفاق الحدودي امّن حقوقاً للبنان وأمّن حقوقاً لاسرائيل والامر ليس خيانة عظمى Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,سكاف,غسان,النائب,
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النائب غسان سكاف لـ &quot;صوت الناس&quot;: ترسيم الحدود البحرية يمكن ان نسميه اتفاق سلام اقتصادي بحري غير مباشر بين لبنان واسرائيل وهذا الاتفاق الحدودي امّن حقوقاً للبنان وأمّن حقوقاً لاسرائيل والامر ليس خيانة عظمى
Lebanon News
 
 
 
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