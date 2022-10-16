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16 تشرين الأول 2022 - 15:55
16/10/2022 15:55:01
سليم عون لـ "صوت الناس": البديل عن اي اتفاق كان الحرب ولو لم يحصل الاتفاق لكانوا قالوا اننا اخذنا لبنان الى الحرب واين كانت الاصوات عندما حصل الترسيم مع قبرص؟ وعندما اخذ لبنان القرار بالخط 23 وفق الجيش اللبناني؟
سليم عون لـ "صوت الناس": البديل عن اي اتفاق كان الحرب ولو لم يحصل الاتفاق لكانوا قالوا اننا اخذنا لبنان الى الحرب واين كانت الاصوات عندما حصل الترسيم مع قبرص؟ وعندما اخذ لبنان القرار بالخط 23 وفق الجيش اللبناني؟
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