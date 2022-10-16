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16 تشرين الأول 2022 - 16:29
16/10/2022 16:29:16
سكاف لـ "صوت الناس": مسار الترسيم سيفتح الباب الى لبننة الاستحقاق الرئاسي بمباركة خارجية او ايحاء خارجي
سكاف لـ "صوت الناس": مسار الترسيم سيفتح الباب الى لبننة الاستحقاق الرئاسي بمباركة خارجية او ايحاء خارجي
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LBCI News Lebanon
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