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16 تشرين الأول 2022 - 16:35
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سليم عون لـ "صوت الناس": كل فريق لديه قدرة في التعطيل وبالجو الموجود حاليا كل اسم يتم طرحه يتم احراقه واحترم ميشال معوض ونختلف بالسياسة فقط

سليم عون لـ "صوت الناس": كل فريق لديه قدرة في التعطيل وبالجو الموجود حاليا كل اسم يتم طرحه يتم احراقه واحترم ميشال معوض ونختلف بالسياسة فقط Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,سليم,
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سليم عون لـ &quot;صوت الناس&quot;: كل فريق لديه قدرة في التعطيل وبالجو الموجود حاليا كل اسم يتم طرحه يتم احراقه واحترم ميشال معوض ونختلف بالسياسة فقط
Lebanon News
 
 
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