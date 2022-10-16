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16 تشرين الأول 2022 - 16:36
16/10/2022 16:36:44
سكاف لـ "صوت الناس": مفتاح الانتخابات بيد بري واذا لم نتوصل الى رئيس مدني قبل انتهاء ولاية عون سنصل الى رئيس عسكري
سكاف لـ "صوت الناس": مفتاح الانتخابات بيد بري واذا لم نتوصل الى رئيس مدني قبل انتهاء ولاية عون سنصل الى رئيس عسكري
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LBCI News Lebanon
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