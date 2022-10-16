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16 تشرين الأول 2022 - 16:36
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سكاف لـ "صوت الناس": مفتاح الانتخابات بيد بري واذا لم نتوصل الى رئيس مدني قبل انتهاء ولاية عون سنصل الى رئيس عسكري

سكاف لـ "صوت الناس": مفتاح الانتخابات بيد بري واذا لم نتوصل الى رئيس مدني قبل انتهاء ولاية عون سنصل الى رئيس عسكري Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,سكاف,
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سكاف لـ &quot;صوت الناس&quot;: مفتاح الانتخابات بيد بري واذا لم نتوصل الى رئيس مدني قبل انتهاء ولاية عون سنصل الى رئيس عسكري
Lebanon News
 
 
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