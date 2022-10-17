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17 تشرين الأول 2022 - 02:42
17/10/2022 02:42:15
السفير السعودي وليد بخاري غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون من دون الادلاء بتصريح
السفير السعودي وليد بخاري غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون من دون الادلاء بتصريح
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LBCI News Lebanon
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