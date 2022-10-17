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17 تشرين الأول 2022 - 03:07
17/10/2022 03:07:17
ياسين ياسن للـLBCI: أي حوار سيُجرى يجب أن يكون على أساس اتفاق الطائف ونحن كنواب تغييرين وضعنا خطة تُعنى بالوضع الراهن
ياسين ياسن للـLBCI: أي حوار سيُجرى يجب أن يكون على أساس اتفاق الطائف ونحن كنواب تغييرين وضعنا خطة تُعنى بالوضع الراهن
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LBCI News Lebanon
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