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17 تشرين الأول 2022 - 03:07
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ياسين ياسن للـLBCI: أي حوار سيُجرى يجب أن يكون على أساس اتفاق الطائف ونحن كنواب تغييرين وضعنا خطة تُعنى بالوضع الراهن

ياسين ياسن للـLBCI: أي حوار سيُجرى يجب أن يكون على أساس اتفاق الطائف ونحن كنواب تغييرين وضعنا خطة تُعنى بالوضع الراهن Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,للـLBCI,ياسن,ياسين,
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ياسين ياسن للـLBCI: أي حوار سيُجرى يجب أن يكون على أساس اتفاق الطائف ونحن كنواب تغييرين وضعنا خطة تُعنى بالوضع الراهن
Lebanon News
 
 
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