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17 تشرين الأول 2022 - 06:05
17/10/2022 06:05:55
سيزار أبي خليل بعد انتهاء اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي ووفد تكتل لبنان القوي: سلمنا نسخة عن ورقة الأولويات الرئاسية التي اعدها التيار الوطني الحر واتفقنا على استكمال النقاش في جلسات أخرى
سيزار أبي خليل بعد انتهاء اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي ووفد تكتل لبنان القوي: سلمنا نسخة عن ورقة الأولويات الرئاسية التي اعدها التيار الوطني الحر واتفقنا على استكمال النقاش في جلسات أخرى
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