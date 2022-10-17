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17 تشرين الأول 2022 - 06:05
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سيزار أبي خليل بعد انتهاء اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي ووفد تكتل لبنان القوي: سلمنا نسخة عن ورقة الأولويات الرئاسية التي اعدها التيار الوطني الحر واتفقنا على استكمال النقاش في جلسات أخرى

سيزار أبي خليل بعد انتهاء اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي ووفد تكتل لبنان القوي: سلمنا نسخة عن ورقة الأولويات الرئاسية التي اعدها التيار الوطني الحر واتفقنا على استكمال النقاش في جلسات أخرى Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتهاء,خليل,سيزار,
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سيزار أبي خليل بعد انتهاء اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي ووفد تكتل لبنان القوي: سلمنا نسخة عن ورقة الأولويات الرئاسية التي اعدها التيار الوطني الحر واتفقنا على استكمال النقاش في جلسات أخرى
Lebanon News
 
 
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