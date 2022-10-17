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17 تشرين الأول 2022 - 06:07
17/10/2022 06:07:16
أبو الحسن بعد لقاء وفد من تكتل لبنان القوي: اطلعنا على ورقة الأولويات الرئاسية واللقاء كان صريحا وواضحا ولم يكن هناك مسايرة على الإطلاق وعبّرنا عن وجهة نظرنا حول نظرتنا الى اتفاق الطائف وهناك نقاط تلاقي كثيرة ونقاط خلافية موجودة
أبو الحسن بعد لقاء وفد من تكتل لبنان القوي: اطلعنا على ورقة الأولويات الرئاسية واللقاء كان صريحا وواضحا ولم يكن هناك مسايرة على الإطلاق وعبّرنا عن وجهة نظرنا حول نظرتنا الى اتفاق الطائف وهناك نقاط تلاقي كثيرة ونقاط خلافية موجودة
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LBCI News Lebanon
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