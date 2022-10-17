أبو الحسن بعد لقاء وفد من تكتل لبنان القوي: اطلعنا على ورقة الأولويات الرئاسية واللقاء كان صريحا وواضحا ولم يكن هناك مسايرة على الإطلاق وعبّرنا عن وجهة نظرنا حول نظرتنا الى اتفاق الطائف وهناك نقاط تلاقي كثيرة ونقاط خلافية موجودة