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17 تشرين الأول 2022 - 06:45
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باسيل من عين التينة: لا يمكننا أن ننتخب أي رئيس من دون حوار ووجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والرغبة بالتحاور موجودة

باسيل من عين التينة: لا يمكننا أن ننتخب أي رئيس من دون حوار ووجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والرغبة بالتحاور موجودة Lebanon, news ,lbci ,أخبار التينة,باسيل,
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باسيل من عين التينة: لا يمكننا أن ننتخب أي رئيس من دون حوار ووجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والرغبة بالتحاور موجودة
Lebanon News
 
 
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