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17 تشرين الأول 2022 - 06:45
17/10/2022 06:45:46
باسيل من عين التينة: لا يمكننا أن ننتخب أي رئيس من دون حوار ووجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والرغبة بالتحاور موجودة
باسيل من عين التينة: لا يمكننا أن ننتخب أي رئيس من دون حوار ووجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والرغبة بالتحاور موجودة
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LBCI News Lebanon
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