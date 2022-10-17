آخر الأخبار
17 تشرين الأول 2022 - 06:46
17/10/2022 06:46:40
باسيل: نظامنا يحتّم علينا التوافق بالحدّ الأدنى لانتخاب رئيس والحريص على عدم الدخول بالفراغ يجب أن يتكلم مع الآخرين
باسيل: نظامنا يحتّم علينا التوافق بالحدّ الأدنى لانتخاب رئيس والحريص على عدم الدخول بالفراغ يجب أن يتكلم مع الآخرين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار التوافق,علينا,يحتّم,نظامنا,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً