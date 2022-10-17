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17 تشرين الأول 2022 - 06:46
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باسيل: نظامنا يحتّم علينا التوافق بالحدّ الأدنى لانتخاب رئيس والحريص على عدم الدخول بالفراغ يجب أن يتكلم مع الآخرين

باسيل: نظامنا يحتّم علينا التوافق بالحدّ الأدنى لانتخاب رئيس والحريص على عدم الدخول بالفراغ يجب أن يتكلم مع الآخرين Lebanon, news ,lbci ,أخبار التوافق,علينا,يحتّم,نظامنا,باسيل,
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باسيل: نظامنا يحتّم علينا التوافق بالحدّ الأدنى لانتخاب رئيس والحريص على عدم الدخول بالفراغ يجب أن يتكلم مع الآخرين
Lebanon News
 
 
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