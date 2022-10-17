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17 تشرين الأول 2022 - 08:15
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آلان عون: العنوان الاساسي في هذه المرحلة التوفيق وليس الدخول في معارك وتحديات والهدف الوصول الى قاسم مشترك ولمسنا واقعية في تعاطي حزب الله مع الموضوع الرئاسيّ

آلان عون: العنوان الاساسي في هذه المرحلة التوفيق وليس الدخول في معارك وتحديات والهدف الوصول الى قاسم مشترك ولمسنا واقعية في تعاطي حزب الله مع الموضوع الرئاسيّ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاساسي,العنوان,آلان,
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آلان عون: العنوان الاساسي في هذه المرحلة التوفيق وليس الدخول في معارك وتحديات والهدف الوصول الى قاسم مشترك ولمسنا واقعية في تعاطي حزب الله مع الموضوع الرئاسيّ
Lebanon News
 
 
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