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17 تشرين الأول 2022 - 08:15
17/10/2022 08:15:50
آلان عون: العنوان الاساسي في هذه المرحلة التوفيق وليس الدخول في معارك وتحديات والهدف الوصول الى قاسم مشترك ولمسنا واقعية في تعاطي حزب الله مع الموضوع الرئاسيّ
آلان عون: العنوان الاساسي في هذه المرحلة التوفيق وليس الدخول في معارك وتحديات والهدف الوصول الى قاسم مشترك ولمسنا واقعية في تعاطي حزب الله مع الموضوع الرئاسيّ
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LBCI News Lebanon
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