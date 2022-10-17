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17 تشرين الأول 2022 - 08:23
17/10/2022 08:23:08
آلان عون: ما من شيء جاهز رئاسيًا لجلسة يوم الخميس لأن أي خرق لم يحصل في موضوع الرئاسة ومعروف ما هو سقف مرشّح احدى الجهات
آلان عون: ما من شيء جاهز رئاسيًا لجلسة يوم الخميس لأن أي خرق لم يحصل في موضوع الرئاسة ومعروف ما هو سقف مرشّح احدى الجهات
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LBCI News Lebanon
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