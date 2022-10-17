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17 تشرين الأول 2022 - 10:53
17/10/2022 10:53:55
ياسين ياسين للـLBCI: تاريخ 17 تشرين هو تاريخ يوم جديد للبنان وتكتل 17 تشرين عابر للطوائف والمناطق وغير تقليديّ وما بعد 17 تشرين ليس كما قبله والآتي سيشهد
ياسين ياسين للـLBCI: تاريخ 17 تشرين هو تاريخ يوم جديد للبنان وتكتل 17 تشرين عابر للطوائف والمناطق وغير تقليديّ وما بعد 17 تشرين ليس كما قبله والآتي سيشهد
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