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17 تشرين الأول 2022 - 14:38
17/10/2022 14:38:53
سامي الجميل لـ"عشرين 30": تحصينًا لاتفاق الترسيم يجب أن يمر على مجلس النواب ونحن مجموعة نواب نصرّ على هذا الموضوع وسنبقى نصر عليه لأنه من حق الشعب اللبناني أن يعطي رأيه بمثل هكذا موضوع
سامي الجميل لـ"عشرين 30": تحصينًا لاتفاق الترسيم يجب أن يمر على مجلس النواب ونحن مجموعة نواب نصرّ على هذا الموضوع وسنبقى نصر عليه لأنه من حق الشعب اللبناني أن يعطي رأيه بمثل هكذا موضوع
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