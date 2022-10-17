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17 تشرين الأول 2022 - 14:38
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": تحصينًا لاتفاق الترسيم يجب أن يمر على مجلس النواب ونحن مجموعة نواب نصرّ على هذا الموضوع وسنبقى نصر عليه لأنه من حق الشعب اللبناني أن يعطي رأيه بمثل هكذا موضوع

سامي الجميل لـ"عشرين 30": تحصينًا لاتفاق الترسيم يجب أن يمر على مجلس النواب ونحن مجموعة نواب نصرّ على هذا الموضوع وسنبقى نصر عليه لأنه من حق الشعب اللبناني أن يعطي رأيه بمثل هكذا موضوع Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الجميل,سامي,
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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: تحصينًا لاتفاق الترسيم يجب أن يمر على مجلس النواب ونحن مجموعة نواب نصرّ على هذا الموضوع وسنبقى نصر عليه لأنه من حق الشعب اللبناني أن يعطي رأيه بمثل هكذا موضوع
Lebanon News
 
 
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