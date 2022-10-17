سامي الجميل لـ"عشرين 30": تحصينًا لاتفاق الترسيم يجب أن يمر على مجلس النواب ونحن مجموعة نواب نصرّ على هذا الموضوع وسنبقى نصر عليه لأنه من حق الشعب اللبناني أن يعطي رأيه بمثل هكذا موضوع