سامي الجميل لـ"عشرين 30": من حق الشعب اللبناني أن يعطي رأيه بموضوع بأهمية الترسيم ونحن ممثلون عن الشعب اللبناني لذا نطرح هذا الموضوع ليس للمزايدة بل حرصًا على الدستور وعلى مصلحة الشعب اللبناني