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17 تشرين الأول 2022 - 14:42
17/10/2022 14:42:00
سامي الجميل لـ"عشرين 30": من حق الشعب اللبناني أن يعطي رأيه بموضوع بأهمية الترسيم ونحن ممثلون عن الشعب اللبناني لذا نطرح هذا الموضوع ليس للمزايدة بل حرصًا على الدستور وعلى مصلحة الشعب اللبناني
سامي الجميل لـ"عشرين 30": من حق الشعب اللبناني أن يعطي رأيه بموضوع بأهمية الترسيم ونحن ممثلون عن الشعب اللبناني لذا نطرح هذا الموضوع ليس للمزايدة بل حرصًا على الدستور وعلى مصلحة الشعب اللبناني
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