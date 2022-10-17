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17 تشرين الأول 2022 - 14:54
17/10/2022 14:54:29
سامي الجميل لـ"عشرين 30": السلاح غير الشرعي في الجنوب هو الذي جر الحروب على لبنان وهدفي أن يعيش لبنان بسلام ولا أعتبر أن في الحياة "عداء دائم"
سامي الجميل لـ"عشرين 30": السلاح غير الشرعي في الجنوب هو الذي جر الحروب على لبنان وهدفي أن يعيش لبنان بسلام ولا أعتبر أن في الحياة "عداء دائم"
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LBCI News Lebanon
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