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17 تشرين الأول 2022 - 14:54
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": السلاح غير الشرعي في الجنوب هو الذي جر الحروب على لبنان وهدفي أن يعيش لبنان بسلام ولا أعتبر أن في الحياة "عداء دائم"

سامي الجميل لـ"عشرين 30": السلاح غير الشرعي في الجنوب هو الذي جر الحروب على لبنان وهدفي أن يعيش لبنان بسلام ولا أعتبر أن في الحياة "عداء دائم" Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الجميل,سامي,
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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: السلاح غير الشرعي في الجنوب هو الذي جر الحروب على لبنان وهدفي أن يعيش لبنان بسلام ولا أعتبر أن في الحياة &quot;عداء دائم&quot;
Lebanon News
 
 
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