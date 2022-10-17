سامي الجميل لـ"عشرين 30": نحن بحاجة إلى تغيير جذري على كل المستويات وبالمطلق هناك قرار يجب أن نأخذه: هل نعيش مع المفاهيم القديمة أو نضع مفاهيم جديدة لبناء لبنان جديد؟