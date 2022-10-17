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17 تشرين الأول 2022 - 15:17
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سامي الجميل لـ"عشرين 30": في حال أراد حزب الله أن يتساوى معنا فعندها يجب وضع خارطة طريق لاستعادة السيادة وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة

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سامي الجميل لـ&quot;عشرين 30&quot;: في حال أراد حزب الله أن يتساوى معنا فعندها يجب وضع خارطة طريق لاستعادة السيادة وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة
Lebanon News
 
 
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