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17 تشرين الأول 2022 - 15:17
17/10/2022 15:17:16
سامي الجميل لـ"عشرين 30": في حال أراد حزب الله أن يتساوى معنا فعندها يجب وضع خارطة طريق لاستعادة السيادة وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة
سامي الجميل لـ"عشرين 30": في حال أراد حزب الله أن يتساوى معنا فعندها يجب وضع خارطة طريق لاستعادة السيادة وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة
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LBCI News Lebanon
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