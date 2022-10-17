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17 تشرين الأول 2022 - 15:31
17/10/2022 15:31:44
سامي الجميل لـ"عشرين 30": لا قرار لدينا بعد من ناحية التصويت في الجلسة المقبلة ونعتبر أن ميشال معوض الأفضل من ناحية إنتخاب رئيس للجمهورية
سامي الجميل لـ"عشرين 30": لا قرار لدينا بعد من ناحية التصويت في الجلسة المقبلة ونعتبر أن ميشال معوض الأفضل من ناحية إنتخاب رئيس للجمهورية
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