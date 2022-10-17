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17 تشرين الأول 2022 - 16:07
17/10/2022 16:07:32
سامي الجميل لـ"عشرين 30": هناك ثغرات في نظامنا السياسي تحتاج إلى معالجة والنظام المركزي الطائفي وضع الطوائف في حالة صراع على السلطة
سامي الجميل لـ"عشرين 30": هناك ثغرات في نظامنا السياسي تحتاج إلى معالجة والنظام المركزي الطائفي وضع الطوائف في حالة صراع على السلطة
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LBCI News Lebanon
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