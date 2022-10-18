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18 تشرين الأول 2022 - 03:40
18/10/2022 03:40:52
وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري غادر صباحا يرافقه وفد من القضاة إلى المملكة المغربية بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط للمشاركة في الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب التي ستنعقد في مدينة إفران وتستمر يومين
وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري غادر صباحا يرافقه وفد من القضاة إلى المملكة المغربية بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط للمشاركة في الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب التي ستنعقد في مدينة إفران وتستمر يومين
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LBCI News Lebanon
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