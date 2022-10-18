وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري غادر صباحا يرافقه وفد من القضاة إلى المملكة المغربية بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط للمشاركة في الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب التي ستنعقد في مدينة إفران وتستمر يومين