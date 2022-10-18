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18 تشرين الأول 2022 - 03:40
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وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري غادر صباحا يرافقه وفد من القضاة إلى المملكة المغربية بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط للمشاركة في الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب التي ستنعقد في مدينة إفران وتستمر يومين

وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري غادر صباحا يرافقه وفد من القضاة إلى المملكة المغربية بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط للمشاركة في الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب التي ستنعقد في مدينة إفران وتستمر يومين Lebanon, news ,lbci ,أخبار تصريف,حكومة,العدل,وزير,
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وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري غادر صباحا يرافقه وفد من القضاة إلى المملكة المغربية بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط للمشاركة في الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب التي ستنعقد في مدينة إفران وتستمر يومين
Lebanon News
 
 
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