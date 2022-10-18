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18 تشرين الأول 2022 - 03:41
18/10/2022 03:41:06
التحكم المروري: اعمال تزفيت على اوتوستراد الضبيه باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري في المحلة
التحكم المروري: اعمال تزفيت على اوتوستراد الضبيه باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري في المحلة
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LBCI News Lebanon
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