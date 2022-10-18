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18 تشرين الأول 2022 - 05:15
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فوز أغوب بقرادونيان بالمقعد الأرمني في هيئة مكتب المجلس بـ٨٥ صوتا مقابل بولا يعفوبيان بـ٢٣ صوتا و٧ أوراق بيضاء وورقة ملغاة وورقة باسم الياس حنكش

فوز أغوب بقرادونيان بالمقعد الأرمني في هيئة مكتب المجلس بـ٨٥ صوتا مقابل بولا يعفوبيان بـ٢٣ صوتا و٧ أوراق بيضاء وورقة ملغاة وورقة باسم الياس حنكش Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأرمني,بالمقعد,بقرادونيان,أغوب,
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فوز أغوب بقرادونيان بالمقعد الأرمني في هيئة مكتب المجلس بـ٨٥ صوتا مقابل بولا يعفوبيان بـ٢٣ صوتا و٧ أوراق بيضاء وورقة ملغاة وورقة باسم الياس حنكش
Lebanon News
 
 
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