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18 تشرين الأول 2022 - 05:15
18/10/2022 05:15:20
فوز أغوب بقرادونيان بالمقعد الأرمني في هيئة مكتب المجلس بـ٨٥ صوتا مقابل بولا يعفوبيان بـ٢٣ صوتا و٧ أوراق بيضاء وورقة ملغاة وورقة باسم الياس حنكش
فوز أغوب بقرادونيان بالمقعد الأرمني في هيئة مكتب المجلس بـ٨٥ صوتا مقابل بولا يعفوبيان بـ٢٣ صوتا و٧ أوراق بيضاء وورقة ملغاة وورقة باسم الياس حنكش
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LBCI News Lebanon
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