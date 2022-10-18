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18 تشرين الأول 2022 - 04:56
18/10/2022 04:56:00
فوز النائبين ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب مجلس النواب
فوز النائبين ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب مجلس النواب
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LBCI News Lebanon
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