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18 تشرين الأول 2022 - 07:15
18/10/2022 07:15:59
بري متوجها لنواب ١٧ تشرين بعد أن رشحت حليمة قعقور نفسها للجنة الادارة والعدل: تعهدت وأتعهد أن أسحب أعضاء من كتلتي وأن اطلب من مختلف الكتل سحب أعضاء من اللجان واستبدالهم بأعضاء من نواب ١٧ تشرين وهذا قلته سابقا لميشال معوض الأمر الذي ابلغكم به
بري متوجها لنواب ١٧ تشرين بعد أن رشحت حليمة قعقور نفسها للجنة الادارة والعدل: تعهدت وأتعهد أن أسحب أعضاء من كتلتي وأن اطلب من مختلف الكتل سحب أعضاء من اللجان واستبدالهم بأعضاء من نواب ١٧ تشرين وهذا قلته سابقا لميشال معوض الأمر الذي ابلغكم به
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LBCI News Lebanon
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