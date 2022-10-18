آخر الأخبار
18 تشرين الأول 2022 - 09:19
18/10/2022 09:19:47
البعريني بعد لقائه وفد التيار الوطني الحر: الحديث كان مثمرا ونتمنى ان نصل الى قاسم مشترك والتوافق على اسم لرئاسة الجمهورية لعدم تضييع الوقت فلبنان لم يعد يتحمل الفراغ والتعطيل والتأخير
البعريني بعد لقائه وفد التيار الوطني الحر: الحديث كان مثمرا ونتمنى ان نصل الى قاسم مشترك والتوافق على اسم لرئاسة الجمهورية لعدم تضييع الوقت فلبنان لم يعد يتحمل الفراغ والتعطيل والتأخير
Lebanon, news ,lbci ,أخبار التيار,لقائه,البعريني,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً