آخر الأخبار
18 تشرين الأول 2022 - 09:19
Back

البعريني بعد لقائه وفد التيار الوطني الحر: الحديث كان مثمرا ونتمنى ان نصل الى قاسم مشترك والتوافق على اسم لرئاسة الجمهورية لعدم تضييع الوقت فلبنان لم يعد يتحمل الفراغ والتعطيل والتأخير

البعريني بعد لقائه وفد التيار الوطني الحر: الحديث كان مثمرا ونتمنى ان نصل الى قاسم مشترك والتوافق على اسم لرئاسة الجمهورية لعدم تضييع الوقت فلبنان لم يعد يتحمل الفراغ والتعطيل والتأخير Lebanon, news ,lbci ,أخبار التيار,لقائه,البعريني,
episodes
البعريني بعد لقائه وفد التيار الوطني الحر: الحديث كان مثمرا ونتمنى ان نصل الى قاسم مشترك والتوافق على اسم لرئاسة الجمهورية لعدم تضييع الوقت فلبنان لم يعد يتحمل الفراغ والتعطيل والتأخير
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً