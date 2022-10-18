البعريني بعد لقائه وفد التيار الوطني الحر: الحديث كان مثمرا ونتمنى ان نصل الى قاسم مشترك والتوافق على اسم لرئاسة الجمهورية لعدم تضييع الوقت فلبنان لم يعد يتحمل الفراغ والتعطيل والتأخير