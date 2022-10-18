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18 تشرين الأول 2022 - 10:03
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بدء الجلسة التشريعية المتعلقة بإقرار تعديل مواد في ٥ مشاريع قوانين وآخرها مشروع قانون السرية المصرفية

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بدء الجلسة التشريعية المتعلقة بإقرار تعديل مواد في ٥ مشاريع قوانين وآخرها مشروع قانون السرية المصرفية
Lebanon News
 
 
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