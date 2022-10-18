باسيل رداً على مداخلات النواب: المجلس النيابي اقر قانون سنة الـ٢٠١١ يتعلق بالحدود البحرية و القانون فوض الحكومة باصدار الحدود والمنطقة الاقتصادية بمرسوم وقد اودعنا حدودنا للامم المتحدة وكونه لا تعديل على الحدود فلا حاجة لقانون ولا حتى لمرسوم