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18 تشرين الأول 2022 - 11:06
18/10/2022 11:06:52
باسيل رداً على مداخلات النواب: المجلس النيابي اقر قانون سنة الـ٢٠١١ يتعلق بالحدود البحرية و القانون فوض الحكومة باصدار الحدود والمنطقة الاقتصادية بمرسوم وقد اودعنا حدودنا للامم المتحدة وكونه لا تعديل على الحدود فلا حاجة لقانون ولا حتى لمرسوم
باسيل رداً على مداخلات النواب: المجلس النيابي اقر قانون سنة الـ٢٠١١ يتعلق بالحدود البحرية و القانون فوض الحكومة باصدار الحدود والمنطقة الاقتصادية بمرسوم وقد اودعنا حدودنا للامم المتحدة وكونه لا تعديل على الحدود فلا حاجة لقانون ولا حتى لمرسوم
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LBCI News Lebanon
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