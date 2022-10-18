آخر الأخبار
18 تشرين الأول 2022 - 11:07
Back

باسيل من المجلس النيابي: ليس هناك من اتفاق مع العدو الاسرائيلي وكل ما في الامر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة

باسيل من المجلس النيابي: ليس هناك من اتفاق مع العدو الاسرائيلي وكل ما في الامر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار النيابي,المجلس,باسيل,
episodes
باسيل من المجلس النيابي: ليس هناك من اتفاق مع العدو الاسرائيلي وكل ما في الامر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً