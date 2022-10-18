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18 تشرين الأول 2022 - 11:07
18/10/2022 11:07:37
باسيل من المجلس النيابي: ليس هناك من اتفاق مع العدو الاسرائيلي وكل ما في الامر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة
باسيل من المجلس النيابي: ليس هناك من اتفاق مع العدو الاسرائيلي وكل ما في الامر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة
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LBCI News Lebanon
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